Soirée repas-concert Allias la meuf qui chante ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Soirée repas-concert Allias la meuf qui chante

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-22 19:30:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

2025-08-22

Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Allias la meuf qui chante.

– Réservation obligatoire par téléphone.

– Pour le concert participation au chapeau. .

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54

English :

Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Allias la meuf qui chante.

German :

Mahlzeiten-Konzert-Abend in der Auberge du Mont de Gez mit Allias la meuf qui chante.

Italiano :

Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Allias la meuf qui chante.

Espanol :

Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Allias la meuf qui chante.

