Soirée repas & concert avec APTERE Restaurant Ribamboule Chabeuil

Soirée repas & concert avec APTERE Restaurant Ribamboule Chabeuil jeudi 4 septembre 2025.

Soirée repas & concert avec APTERE

Restaurant Ribamboule 85 chemin de Nazareth Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 18:30:00
fin : 2025-09-04

Date(s) :
2025-09-04

Profitez d’une soirée ambiance jazz balkan musette avec le duo APTERE !
  .

Restaurant Ribamboule 85 chemin de Nazareth Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 57 82  ribamboule@courtcircuit.org

English :

Enjoy an evening of jazz balkan musette with duo APTERE!

German :

Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit Balkan-Musette-Jazz mit dem Duo APTERE!

Italiano :

Godetevi una serata di musette jazz balcanica con il duo APTERE!

Espanol :

Disfrute de una velada de musette jazz balcánico con el dúo APTERE

L’événement Soirée repas & concert avec APTERE Chabeuil a été mis à jour le 2025-08-29 par Valence Romans Tourisme