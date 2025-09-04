Soirée repas & concert avec APTERE Restaurant Ribamboule Chabeuil
Soirée repas & concert avec APTERE Restaurant Ribamboule Chabeuil jeudi 4 septembre 2025.
Soirée repas & concert avec APTERE
Restaurant Ribamboule 85 chemin de Nazareth Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 18:30:00
fin : 2025-09-04
Date(s) :
2025-09-04
Profitez d’une soirée ambiance jazz balkan musette avec le duo APTERE !
.
Restaurant Ribamboule 85 chemin de Nazareth Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 57 82 ribamboule@courtcircuit.org
English :
Enjoy an evening of jazz balkan musette with duo APTERE!
German :
Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit Balkan-Musette-Jazz mit dem Duo APTERE!
Italiano :
Godetevi una serata di musette jazz balcanica con il duo APTERE!
Espanol :
Disfrute de una velada de musette jazz balcánico con el dúo APTERE
L’événement Soirée repas & concert avec APTERE Chabeuil a été mis à jour le 2025-08-29 par Valence Romans Tourisme