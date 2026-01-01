Soirée repas-concert avec Tellement Angéline

Dimanche 25 janvier 2026 à 14h30, laissez-vous emporter par Tellement Angéline , un spectacle chansons sensible et lumineux au Restaurant Le Saint Loup à Cernoy-en-Berry. Voix, piano et émotions s’entrelacent pour un moment intimiste et chaleureux.

Dimanche 25 janvier 2026 à 14h30, le Saint Loup à Cernoy-en-Berry accueille le spectacle carrément chansons Tellement Angéline , un rendez-vous tout en finesse et en émotions. Portée par une interprétation sensible et sincère, la voix d'Angéline se mêle au piano d'Emmanuel Le Poulichet pour offrir un moment musical intimiste, où les textes résonnent avec justesse et délicatesse. La direction artistique de Claudine Lebègue donne à ce concert une atmosphère chaleureuse, propice à l'écoute et au partage. Un instant suspendu, accessible à tous, idéal pour un dimanche après-midi culturel. Concert à 10 €, avec possibilité de prolonger le plaisir autour d'une formule repas-concert à 25 €. Informations et réservations au 02 38 05 07 28.

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

English :

On Sunday, January 25, 2026 at 2:30pm, let yourself be carried away by Tellement Angéline , a sensitive and luminous song show at Restaurant Le Saint Loup in Cernoy-en-Berry. Voice, piano and emotion intertwine for a warm, intimate moment.

L’événement Soirée repas-concert avec Tellement Angéline Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX