Soirée repas-concert Biper Swing ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Soirée repas-concert Biper Swing

Début : 2025-09-07 19:30:00
fin : 2025-09-07 22:00:00

2025-09-07

Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Biper Swing, Jazz Manouche.
– Réservation obligatoire par téléphone.
– Pour le concert participation au chapeau.   .

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54 

English :

Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Biper Swing, Manouche Jazz.

German :

Abend mit Essen und Konzert in der Auberge du Mont de Gez mit Biper Swing, Jazz Manouche.

Italiano :

Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Biper Swing, jazz gitano.

Espanol :

Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Biper Swing, jazz gitano.

