Soirée repas-concert Biper Swing ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Biper Swing, Jazz Manouche.
– Réservation obligatoire par téléphone.
– Pour le concert participation au chapeau. .
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54
English :
Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Biper Swing, Manouche Jazz.
German :
Abend mit Essen und Konzert in der Auberge du Mont de Gez mit Biper Swing, Jazz Manouche.
Italiano :
Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Biper Swing, jazz gitano.
Espanol :
Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Biper Swing, jazz gitano.
