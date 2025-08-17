Soirée repas-concert Harlot et Clermont ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
Soirée repas-concert Harlot et Clermont
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-17 19:30:00
fin : 2025-08-17 22:00:00
2025-08-17
Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Houlot et Clermont, répertoire années 30.
– Réservation obligatoire par téléphone.
– Pour le concert participation au chapeau. .
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54
English :
Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Houlot and Clermont, 30s repertoire.
German :
Abend mit Essen und Konzert in der Auberge du Mont de Gez mit Houlot und Clermont, Repertoire der 30er Jahre.
Italiano :
Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Houlot e Clermont, repertorio anni ’30.
Espanol :
Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Houlot y Clermont, repertorio de los años 30.
L’événement Soirée repas-concert Harlot et Clermont Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-08-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65