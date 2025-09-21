Soirée repas-concert Les Insoumis ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Début : 2025-09-21 19:30:00

fin : 2025-09-21 22:00:00

2025-09-21

Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Les Insoumis.

– Réservation obligatoire par téléphone.

– Pour le concert participation au chapeau. .

Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Les Insoumis.

Mahlzeiten-Konzert-Abend in der Auberge du Mont de Gez mit Les Insoumis.

Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Les Insoumis.

Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Les Insoumis.

L’événement Soirée repas-concert Les Insoumis Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65