Soirée repas concert Octobre rose à Viessoix Viessoix Valdallière
samedi 31 octobre 2026 · Viessoix · Valdallière
Informations pratiques
Valdallière
Soirée repas concert Octobre rose à Viessoix
Viessoix Salle des fêtes Valdallière Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Roses en marche vous invite à une soirée pour octobre rose. Une soirée de partage au profit de Ruban rose. Soirée repas, tartiflette, concert avec le groupe Pomello (ambiance pop rock), tombola.. Dress code : venez avec une touche de rose… Date limite de réservation 23 octobre.
Roses en marche vous invite à une soirée pour octobre rose. Une soirée de partage au profit de Ruban rose. Soirée repas, tartiflette, concert avec le groupe Pomello (ambiance pop rock), tombola.. Dress code : venez avec une touche de rose… Date limite de réservation 23 octobre. .
Viessoix Salle des fêtes Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 86 58 39 70
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English : Soirée repas concert Octobre rose à Viessoix
Roses en marche invites you to an event for Pink October. An evening of sharing in aid of Ruban rose. The evening will feature a meal (tartiflette), a concert by the band Pomello (pop-rock style) and a raffle. Dress code: please wear something with a touch of pink… Booking deadline: 23 October.
L’événement Soirée repas concert Octobre rose à Viessoix Valdallière a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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