Soirée repas-concert Pat y Picos ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
Soirée repas-concert Pat y Picos ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan samedi 20 septembre 2025.
Soirée repas-concert Pat y Picos
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:30:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Pat y Picos.
– Réservation obligatoire par téléphone.
– Pour le concert participation au chapeau. .
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 61 00 54
English :
Dinner and concert at the Auberge du Mont de Gez with Pat y Picos.
German :
Mahlzeiten-Konzert-Abend in der Auberge du Mont de Gez mit Pat y Picos.
Italiano :
Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Pat y Picos.
Espanol :
Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Pat y Picos.
L’événement Soirée repas-concert Pat y Picos Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65