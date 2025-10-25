Soirée repas concert Saint-Front-sur-Lémance

Soirée repas concert Saint-Front-sur-Lémance samedi 25 octobre 2025.

Soirée repas concert

Les Bons Enfants Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Profitez d’une soirée repas concert au restaurant Les Bons Enfants. Ambiance musicale par le groupe M’ORPHEE ( set musical et poétique, rock, folk, fusion). Réservation conseillée.

Profitez d’une soirée repas concert au restaurant Les Bons Enfants. Ambiance musicale par le groupe M’ORPHEE ( set musical et poétique, rock, folk, fusion). Réservation conseillée. .

Les Bons Enfants Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 23 52 lesbonsenfants47@yahoo.fr

English : Soirée repas concert

Enjoy an evening meal concert at Les Bons Enfants restaurant. Musical atmosphere by the group Chabada (French song). Booking is recommended.

German : Soirée repas concert

Genießen Sie einen Abend mit Konzert und Essen im Restaurant Les Bons Enfants. Musikalische Umrahmung durch die Gruppe M’ORPHEE (musikalisches und poetisches Set, Rock, Folk, Fusion). Reservierung empfohlen.

Italiano :

Cena e concerto al ristorante Les Bons Enfants. Ambiente musicale a cura del gruppo M’ORPHEE (set musicale e poetico, rock, folk, fusion). Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Soirée repas concert

Disfrute de una cena y un concierto en el restaurante Les Bons Enfants. Ambientación musical a cargo del grupo M’ORPHEE (conjunto musical y poético, rock, folk, fusión). Se recomienda reservar.

L’événement Soirée repas concert Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Fumel Vallée du Lot