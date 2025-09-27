Soirée repas concert Saint-Vitte

Soirée repas concert Saint-Vitte samedi 27 septembre 2025.

Soirée repas concert

Saint-Vitte Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le chapiteau des oiseaux, reaps concert avec Avril Milvoy

Le chapiteau ouvrira ses portes à 18h30 avec apéro et démonstration de cuisine.

A 19h la cantine des oiseaux vous propose sont plat la feijoada, plat typique d’Amérique du Sud qui fera voyager vos sens sous le soleil du Brésil et son dessert le cake au citron pour 15€. Pensez à réserver.

A 20h place au concert « conte de la longue nuit » Avril Milvoy, conteuse, parolière et musicienne. 15 .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 43 21 63

English :

In the bird tent, reaps concert with Avril Milvoy

German :

Im Vogelzelt, reaps Konzert mit Avril Milvoy

Italiano :

Nella tenda degli uccelli, concerto di Avril Milvoy con i mietitori

Espanol :

En la carpa de los pájaros, concierto de cosecha con Avril Milvoy

L’événement Soirée repas concert Saint-Vitte a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CHATEAUMEILLANT