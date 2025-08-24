Soirée repas-concert Swing 65 ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-24 19:30:00
fin : 2025-08-24 22:00:00
2025-08-24
Soirée repas-concert à l’Auberge du Mont de Gez avec Swing 65, Jazz Manouche.
– Réservation obligatoire par téléphone.
– Pour le concert participation au chapeau. .
Evening concert-meal at the Auberge du Mont de Gez with Swing 65, Manouche Jazz.
Abend mit Essen und Konzert in der Auberge du Mont de Gez mit Swing 65, Jazz Manouche.
Cena e concerto all’Auberge du Mont de Gez con Swing 65, gypsy jazz.
Cena y concierto en el Auberge du Mont de Gez con Swing 65, jazz gitano.
