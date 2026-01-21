Soirée repas couscous Peumerit
Soirée repas couscous Peumerit samedi 7 février 2026.
Soirée repas couscous
Salle Polyvalente Peumerit Finistère
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Rendez- vous des gourmands !
Sur place ou à emporter !
Cartes en vente au Stalouen, garage Cabellic, auprès des membres du comité.
Réservation 06 31 20 38 07 ou 06 69 67 99 46 .
Salle Polyvalente Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 6 31 20 38 07
