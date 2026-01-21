Soirée repas couscous

Salle Polyvalente Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rendez- vous des gourmands !

Sur place ou à emporter !

Cartes en vente au Stalouen, garage Cabellic, auprès des membres du comité.

Réservation 06 31 20 38 07 ou 06 69 67 99 46 .

Salle Polyvalente Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 6 31 20 38 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée repas couscous Peumerit a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Destination Pays Bigouden