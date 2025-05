Soirée « Repas crêpes bretonnes » au Café Lalalandes – Café Lalandes Saint-Sever, 25 mai 2025 12:00, Saint-Sever.

Landes

Soirée « Repas crêpes bretonnes » au Café Lalalandes Café Lalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever Landes

Début : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Le café Lalalandes propose un repas Crêpes bretonnes à partager et à déguster.

Venez nombreux !

Sur réservation

Café Lalandes 3 Place de Verdun

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 96 18 12

English : Soirée « Repas crêpes bretonnes » au Café Lalalandes

Café Lalalandes is offering a Crêpes bretonnes meal to share and enjoy.

Come one, come all!

Reservations required

German : Soirée « Repas crêpes bretonnes » au Café Lalalandes

Das Café Lalalandes bietet ein Essen mit bretonischen Crêpes an: zum Teilen und Genießen.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Reservierung

Italiano :

Il Café Lalalandes offre un pasto a base di Crêpes bretonnes da condividere e gustare.

Venite uno, venite tutti!

Su prenotazione

Espanol : Soirée « Repas crêpes bretonnes » au Café Lalalandes

El Café Lalalandes ofrece una comida de Crêpes bretonnes para compartir y disfrutar.

¡Venga uno, vengan todos!

Con reserva previa

