Soirée repas dansant à Lansac Salle polyvalente Lansac

Lansac

Soirée repas dansant à Lansac

Salle polyvalente Rue du 19 Mars 1962 Lansac Gironde

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée repas dansant avec l’Orchestre de Prestige et Aldo Feliciano.

Menu Apéritif punch et ses 3 feuilletés chauds, crevette pané panko, gougère au compté. Filet de sandre émulsion de beurre blanc à l’échalote, épaule de cochon confite, pommes sarladaises, salade, plateau de fromages, tatin contemporaine aux pommes confites, crème glacée vanille bourbon, café, canelé.

Vins rosé et rouge Côtes de Bourg. .

Salle polyvalente Rue du 19 Mars 1962 Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 00 06 60 jcl.et.f.martin@wanadoo.fr

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English : Soirée repas dansant à Lansac

L’événement Soirée repas dansant à Lansac Lansac a été mis à jour le 2026-05-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme