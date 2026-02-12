Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie Neuvillette-en-Charnie
Neuvillette-en-Charnie Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-03-07
Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie, animée par Dream
animée par Dream
22€ adulte 12€ enfant
Réservation obligatoire
Organisé par le Comité des fêtes de Neuvillette .
Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 61 85 12
English :
Dinner-dance evening in Neuvillette-en-Charnie, hosted by Dream
