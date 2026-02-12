Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie

Neuvillette-en-Charnie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie, animée par Dream

Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie

animée par Dream

22€ adulte 12€ enfant

Réservation obligatoire

Organisé par le Comité des fêtes de Neuvillette .

Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 61 85 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner-dance evening in Neuvillette-en-Charnie, hosted by Dream

L’événement Soirée repas dansant à Neuvillette-en-Charnie Neuvillette-en-Charnie a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Sillé-Le-Guillaume