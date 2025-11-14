Soirée Repas dansant Espace des Rives Doubs

Espace des Rives Avenue des Champs d'Anis Doubs

14 novembre 2025 19:30:00

Soirée repas dansant, organisé par Handisport Haut Doubs et Unisport Haut Doubs

Fondue au comté, jambon et salade et un dessert.

La soirée sera animée par Temps’ danse et DJ Cyril.

Réservation obligatoire .

Espace des Rives Avenue des Champs d’Anis Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 51 67 30

