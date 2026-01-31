Soirée repas dansant et fondue Vesly

Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Les Normandiens Savoyards organisent un repas dansant avec DJ.
Au menu fondue savoyarde, kir, dessert, café.   .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 6 32 84 87 90  lesnormandienssavoyards@gmail.com

English : Soirée repas dansant et fondue

