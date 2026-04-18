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Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux

Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux

Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux samedi 18 avril 2026.

Adresse : Maison pour Tous

Ville : 12240 Rieupeyroux

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Soirée repas dansant les années 80

Maison pour Tous Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Soirée animée par DJ Manu 80’s 90’s 2000’s
Repas rôti de boeuf, gratin dauphinois, tarte et café
En 1e partie la chanteuse Lena
20  .

Maison pour Tous Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 24 30 90 88 

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English :

Evening entertainment by DJ Manu: 80’s 90’s 2000’s
Meal: roast beef, gratin dauphinois, tart and coffee
1st part: singer Lena

L’événement Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)