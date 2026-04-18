Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux
Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux samedi 18 avril 2026.
Soirée repas dansant les années 80
Maison pour Tous Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée animée par DJ Manu 80’s 90’s 2000’s
Repas rôti de boeuf, gratin dauphinois, tarte et café
En 1e partie la chanteuse Lena
20 .
Maison pour Tous Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 24 30 90 88
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English :
Evening entertainment by DJ Manu: 80’s 90’s 2000’s
Meal: roast beef, gratin dauphinois, tart and coffee
1st part: singer Lena
L’événement Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)