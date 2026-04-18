Soirée repas dansant les années 80

Maison pour Tous Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée animée par DJ Manu 80’s 90’s 2000’s

Repas rôti de boeuf, gratin dauphinois, tarte et café

En 1e partie la chanteuse Lena

20 .

Maison pour Tous Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 24 30 90 88

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English :

Evening entertainment by DJ Manu: 80’s 90’s 2000’s

Meal: roast beef, gratin dauphinois, tart and coffee

1st part: singer Lena

L’événement Soirée repas dansant les années 80 Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)