Soirée repas dansant

3 route du foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée repas dansant des années 80, 90, 2000 avec DJ Manu.

en 1ere partie la chanteuse Lena.

Repas rôti de bœuf, gratin dauphinois, vin, tarte et café par le traiteur Edouard. 20 .

3 route du foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

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English :

80s, 90s and 2000s dinner dance with DJ Manu.

L’événement Soirée repas dansant Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)