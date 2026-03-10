Soirée repas de producteurs Ferme des Perce-Neige Brillon-en-Barrois

Soirée repas de producteurs

Ferme des Perce-Neige Chemin des Grandes Ruelles Brillon-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Repas de producteur à la ferme des Perce-Neige.

Sur réservation avant le 02/04, places limitées.

Entrée huîtres

Plat côte d’agneau et frites maison

Fromage de chèvre

Dessert tarte au sucreTout public

20 .

Ferme des Perce-Neige Chemin des Grandes Ruelles Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 40 21 20

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English :

Producer’s meal at the Perce-Neige farm.

Please reserve before 02/04, places are limited.

Starter: oysters

Main course: lamb chop and home fries

Goat’s cheese

Dessert: sugar tart

L’événement Soirée repas de producteurs Brillon-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SUD MEUSE