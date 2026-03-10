Soirée repas de producteurs Ferme des Perce-Neige Brillon-en-Barrois
Soirée repas de producteurs Ferme des Perce-Neige Brillon-en-Barrois samedi 4 avril 2026.
Soirée repas de producteurs
Ferme des Perce-Neige Chemin des Grandes Ruelles Brillon-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Repas de producteur à la ferme des Perce-Neige.
Sur réservation avant le 02/04, places limitées.
Entrée huîtres
Plat côte d’agneau et frites maison
Fromage de chèvre
Dessert tarte au sucreTout public
20 .
Ferme des Perce-Neige Chemin des Grandes Ruelles Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 40 21 20
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English :
Producer’s meal at the Perce-Neige farm.
Please reserve before 02/04, places are limited.
Starter: oysters
Main course: lamb chop and home fries
Goat’s cheese
Dessert: sugar tart
L’événement Soirée repas de producteurs Brillon-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SUD MEUSE