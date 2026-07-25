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Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse

samedi 8 août 2026 · Ferme Peko Eluxantz · Lasse

Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:50:00
Lieu
Ferme Peko Eluxantz
Adresse
171 chemin d'Etxartea
Ville
64220 Lasse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Lasse

Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:50:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Sur une table unique inspirée du barbecue coréen.
Menu
Apéritif avec amuse-bouche.
Une entrée gourmande
De l’agneau de la ferme décliné en deux façons, accompagné de légumes de saison.
Un dessert maison.
Une bouteille de vin pour 4 personnes.
Sur réservation.   .

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 06 29  agud_vg@hotmail.fr

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English : Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

L’événement Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Lasse a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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