Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse
samedi 8 août 2026 · Ferme Peko Eluxantz · Lasse
Informations pratiques
Lasse
Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz
Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:50:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Sur une table unique inspirée du barbecue coréen.
Menu
Apéritif avec amuse-bouche.
Une entrée gourmande
De l’agneau de la ferme décliné en deux façons, accompagné de légumes de saison.
Un dessert maison.
Une bouteille de vin pour 4 personnes.
Sur réservation. .
Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 06 29 agud_vg@hotmail.fr
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English : Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz
L’événement Soirée repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Lasse a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque