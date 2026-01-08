Soirée repas du sud-ouest

Salle des fêtes Hautefaye Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Menu Soupe de potimarron aux châtaignes Hachis parmentier de canard Fromage salade Tartelette aux noix Café

Vin non compris.

Tombola.

Inscription avant le 17 janvier.

Menu Soupe de potimarron aux châtaignes Hachis parmentier de canard Fromage salade Tartelette aux noix Café

Vin non compris.

Tombola.

Inscription avant le 17 janvier. .

Salle des fêtes Hautefaye 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 10 35 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée repas du sud-ouest

Menu: Pumpkin soup with chestnuts Duck parmentier Cheese salad Walnut tartlet Coffee

Wine not included.

Tombola.

Registration by January 17.

L’événement Soirée repas du sud-ouest Hautefaye a été mis à jour le 2026-01-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin