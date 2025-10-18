Soirée Repas et Bal Araules

Soirée Repas et Bal Araules samedi 18 octobre 2025.

Soirée Repas et Bal

Salle des Fêtes Araules Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dégustation d’un jambon à la broche à partir de 19h, suivi d’un bal gratuit ! Lors de la soirée, il y aura une tombola en faveur d’Octobre Rose.

Salle des Fêtes Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 02 43 26

English :

Spit-roasted ham tasting from 7pm, followed by a free ball! During the evening, there will be a tombola in aid of Pink October.

German :

Probieren Sie ab 19 Uhr einen Schinken am Spieß, gefolgt von einem kostenlosen Tanz! Während des Abends wird es eine Tombola zugunsten des Rosa Oktobers geben.

Italiano :

Prosciutto allo spiedo dalle 19.00, seguito da un ballo libero! Durante la serata si terrà una tombola a favore dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

Jamón a la brasa a partir de las 19.00 horas, seguido de baile libre Durante la velada, habrá una tómbola a beneficio de Octubre Rosa.

