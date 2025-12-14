Soirée Repas et Boum pour les Ados Le Dorat
Soirée Repas et Boum pour les Ados Le Dorat samedi 10 janvier 2026.
Soirée Repas et Boum pour les Ados
43bis Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 8.35 – 8.35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Prêts à lancer l’année en rythme ?
Le 10 janvier 2026, l’accueil de loisirs du Dorat organise LA boum des ados !
Une soirée fun, festive et gourmande pour se retrouver, danser, rire et bien commencer l’année entre amis.
De 19h à 23h, musique, ambiance et repas compris il ne manque plus que toi !
Inscription obligatoire, avant le 31/12/2025. .
43bis Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 24 38 alsh.ados@cchlem.fr
English : Soirée Repas et Boum pour les Ados
L’événement Soirée Repas et Boum pour les Ados Le Dorat a été mis à jour le 2025-12-11 par Terres de Limousin