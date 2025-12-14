Soirée Repas et Boum pour les Ados Le Dorat

Soirée Repas et Boum pour les Ados Le Dorat samedi 10 janvier 2026.

Tarif : 8.35 – 8.35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10
2026-01-10

Prêts à lancer l’année en rythme ?
Le 10 janvier 2026, l’accueil de loisirs du Dorat organise LA boum des ados !
Une soirée fun, festive et gourmande pour se retrouver, danser, rire et bien commencer l’année entre amis.
De 19h à 23h, musique, ambiance et repas compris il ne manque plus que toi !

Inscription obligatoire, avant le 31/12/2025.   .

43bis Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 24 38  alsh.ados@cchlem.fr

