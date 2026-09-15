Informations pratiques

La Roche-Chalais

Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soirée Jazz « Hommage à Tehlonious Monk » pianiste américain à la salle de spectacle, à 19h30.

Soirée organisée par Jazz et Vin en Double.

Repas sur réservation. Tarif 15 € le concert et 27 € le concert et le repas.

06 81 94 73 53 / 06 70 17 89 12

Soirée Jazz « Hommage à Tehlonious Monk » pianiste américain à la salle de spectacle, à 19h30.

Soirée organisée par Jazz et Vin en Double.

Repas sur réservation. Tarif 15 € le concert et 27 € le concert et le repas.

06 81 94 73 53 / 06 70 17 89 12 .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 89 12

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English : Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double

Saturday APRIL 26: Jazz and Wine evening with a concert by the « Mozaïc Jass Band » and a meal.

Evening organized by Jazz et Vin en Double

Information: 06.70.17. 89.12 or 06.81.94.73.53

L’événement Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne