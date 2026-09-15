Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais
samedi 17 octobre 2026 · La Roche-Chalais
Informations pratiques
La Roche-Chalais
Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée Jazz « Hommage à Tehlonious Monk » pianiste américain à la salle de spectacle, à 19h30.
Soirée organisée par Jazz et Vin en Double.
Repas sur réservation. Tarif 15 € le concert et 27 € le concert et le repas.
06 81 94 73 53 / 06 70 17 89 12
Soirée Jazz « Hommage à Tehlonious Monk » pianiste américain à la salle de spectacle, à 19h30.
Soirée organisée par Jazz et Vin en Double.
Repas sur réservation. Tarif 15 € le concert et 27 € le concert et le repas.
06 81 94 73 53 / 06 70 17 89 12 .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 89 12
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English : Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double
Saturday APRIL 26: Jazz and Wine evening with a concert by the « Mozaïc Jass Band » and a meal.
Evening organized by Jazz et Vin en Double
Information: 06.70.17. 89.12 or 06.81.94.73.53
L’événement Soirée repas et concert de jazz organisée par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne
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