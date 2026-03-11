Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais
Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais samedi 25 avril 2026.
Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Soirée Jazz et Vin avec le concert du pianiste Antoine HERVIER en trio avec Guillaume Souriau (basse) et Alban Mourgues (batterie).
Soirée organisée par Jazz et Vin en Double.
Repas sur réservation.
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 89 12
English : Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double
Saturday APRIL 26: Jazz and Wine evening with a concert by the Mozaïc Jass Band and a meal.
Evening organized by Jazz et Vin en Double
Information: 06.70.17. 89.12 or 06.81.94.73.53
L’événement Soirée repas et concert de jazz organisés par Jazz et Vin en Double La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne