SOIRÉE REPAS ET CONCERT JAZZ SALLE DES FÊTES Renneville

SOIRÉE REPAS ET CONCERT JAZZ

SALLE DES FÊTES 210 Rue de l’Oustal Renneville Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Offrez-vous une soirée conviviale et chaleureuse placée sous le signe de la musique live, du partage et de la solidarité.

Un concert de jazz live

Le groupe de Jazz UNDECIDED THE BAND vous feront voyager, entre swing, rythmes entraînants et improvisations captivantes. Une ambiance authentique et festive, idéale pour se détendre et profiter pleinement du concert.

Un repas simple et bon

Tapas et Colombo de poulet vous seront proposés pour accompagner la soirée, dans un esprit de simplicité et de bonne humeur.

Un événement solidaire

Cette soirée est organisée au profit de l’association Les P’tits Rennevillois.L’ensemble des bénéfices permettra de financer le voyage scolaire des élèves de l’école de Renneville. En venant partager ce moment musical, vous participez concrètement à la réalisation de ce beau projet éducatif.

Une soirée qui a du sens

Entre amis, en couple ou en famille, venez vivre un moment unique où musique, convivialité et engagement solidaire se rencontrent. En participant à cet événement, vous soutenez une belle cause locale et contribuez à un projet important pour les enfants de la commune.

Places limitées

Réservez dès maintenant et soutenez les enfants de Renneville tout en profitant d’une belle soirée jazz.=> https://www.helloasso.com/associations/les-p-tits-rennevillois/evenements/soiree-jazz ️ Merci d’apporter vos couverts.

Plus d’informations 06 65 25 83 33 • https://www.facebook.com/ptitsrennevillois/

Lieu Salle des fêtes • 210 Rue de l’Oustal • 31290 Renneville 15 .

SALLE DES FÊTES 210 Rue de l’Oustal Renneville 31290 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a warm and friendly evening of live music, sharing and solidarity.

L’événement SOIRÉE REPAS ET CONCERT JAZZ Renneville a été mis à jour le 2026-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE