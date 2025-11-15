Soirée repas et concert Morvilliers
Soirée repas et concert Morvilliers samedi 15 novembre 2025.
Soirée repas et concert
Salle des fêtes Morvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avez-vous la fièvre du samedi soir ? L’ACL de Morvilliers vous donne rendez-vous pour une soirée unique !
Mêlez musique et gourmandise avec cette soirée repas & concert. Au menu moules-frites et musique jusqu’au bout de la nuit avec les musiciens.
Attention, les places sont limitées, pensez à réserver ! Il est aussi possible de venir uniquement pour le concert. .
Salle des fêtes Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 97
L’événement Soirée repas et concert Morvilliers a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne