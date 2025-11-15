Soirée repas et concert Morvilliers

Salle des fêtes Morvilliers Aube

Avez-vous la fièvre du samedi soir ? L’ACL de Morvilliers vous donne rendez-vous pour une soirée unique !

Mêlez musique et gourmandise avec cette soirée repas & concert. Au menu moules-frites et musique jusqu’au bout de la nuit avec les musiciens.

Attention, les places sont limitées, pensez à réserver ! Il est aussi possible de venir uniquement pour le concert. .

Salle des fêtes Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 97

