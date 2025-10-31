Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween Beaux

Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween Beaux vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

moins de 12 ans

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez déguisés et faire la fête ! Repas Saucisse/Lentilles (sur réservation avant le 28 octobre) suivi d’un grand bal gratuit !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 89

English :

Come dressed up and party! Sausage and lentils dinner (reservation required by October 28), followed by a free ball!

German :

Kommt verkleidet und feiert mit! Wurst/Linsen-Essen (Reservierung bis zum 28. Oktober erforderlich), gefolgt von einem großen kostenlosen Tanz!

Italiano :

Venite in maschera e fate festa! Verrà servito un pasto a base di salsicce e lenticchie (prenotazione obbligatoria entro il 28 ottobre), seguito da una festa da ballo gratuita!

Espanol :

¡Ven disfrazado y de fiesta! Serviremos una comida a base de salchichas y lentejas (es necesario reservar antes del 28 de octubre), seguida de una fiesta de baile gratuita

L’événement Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween Beaux a été mis à jour le 2025-10-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire