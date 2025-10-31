Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween Beaux
Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween Beaux vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Repas et Grand Bal d’Halloween
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez déguisés et faire la fête ! Repas Saucisse/Lentilles (sur réservation avant le 28 octobre) suivi d’un grand bal gratuit !
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 89
English :
Come dressed up and party! Sausage and lentils dinner (reservation required by October 28), followed by a free ball!
German :
Kommt verkleidet und feiert mit! Wurst/Linsen-Essen (Reservierung bis zum 28. Oktober erforderlich), gefolgt von einem großen kostenlosen Tanz!
Italiano :
Venite in maschera e fate festa! Verrà servito un pasto a base di salsicce e lenticchie (prenotazione obbligatoria entro il 28 ottobre), seguito da una festa da ballo gratuita!
Espanol :
¡Ven disfrazado y de fiesta! Serviremos una comida a base de salchichas y lentejas (es necesario reservar antes del 28 de octubre), seguida de una fiesta de baile gratuita
