Soirée repas et vide-greniers et randonnée Fals 5 juillet 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Soirée repas et vide-greniers et randonnée Fals Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Repas moule/frites le samedi soir et soirée dansante animée par Alex Leris System.

Et vide-greniers le dimanche.

Deux randonnées (8 km et 12 km). Départ à 8h30

Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 17 88

English : Soirée repas et vide-greniers et randonnée

Mussels and French fries on Saturday evening, with dancing by Alex Leris System.

And garage sale on Sunday.

Two hikes (8 km and 12 km). Departure at 8:30 a.m

German : Soirée repas et vide-greniers et randonnée

Muschel-/Pommes-Essen am Samstagabend und Tanzabend unter der Leitung von Alex Leris System.

Außerdem Flohmarkt am Sonntag.

Zwei Wanderungen (8 km und 12 km). Abfahrt um 8.30 Uhr

Italiano :

Sabato sera cena a base di cozze e patatine e festa da ballo con Alex Leris System.

E vendita di garage la domenica.

Due passeggiate (8 km e 12 km). Partenza alle 8.30

Espanol : Soirée repas et vide-greniers et randonnée

Comida de mejillones y patatas fritas el sábado por la noche y fiesta de baile con Alex Leris System.

Y venta de garaje el domingo.

Dos paseos (8 km y 12 km). Salida a las 8.30 h

L’événement Soirée repas et vide-greniers et randonnée Fals a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Destination Agen