Soirée repas friture de truites Lanans

Soirée repas friture de truites à Lanans le 28/02, organisé par le comité des fêtes.
Menu: Apéritif, friture de truites/frites, salade fromages, ile flottante, café 20 euros
Jusqu’à 10 ans 12 euros
Réservation obligatoire au 07.84.01.43.97 (Mlle Cyrielle Juif)
Places limitées. Règlement à la réservation. .
Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 01 43 97
