Soirée repas friture de truites

Lanans Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée repas friture de truites à Lanans le 28/02, organisé par le comité des fêtes.

Menu: Apéritif, friture de truites/frites, salade fromages, ile flottante, café 20 euros

Jusqu’à 10 ans 12 euros

Réservation obligatoire au 07.84.01.43.97 (Mlle Cyrielle Juif)

Places limitées. Règlement à la réservation. .

Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 01 43 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée repas friture de truites

L’événement Soirée repas friture de truites Lanans a été mis à jour le 2026-01-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE