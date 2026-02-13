Soirée repas Karaoké Blondefontaine
Soirée repas Karaoké Blondefontaine samedi 7 mars 2026.
Soirée repas Karaoké
Blondefontaine Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
Rendez-vous seul ou en groupe pour une soirée fun et musicale à Blondefontaine.
Participez à un karaoké où vous pourrez retrouver tous les styles de musiques.
Entrée libre.
Buvette sur place, repas sur réservation par téléphone avant le 1er mars.
Menu apéritif, tartiflette, salade, café gourmand. .
Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03
