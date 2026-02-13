Soirée repas Karaoké

Blondefontaine Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Rendez-vous seul ou en groupe pour une soirée fun et musicale à Blondefontaine.

Participez à un karaoké où vous pourrez retrouver tous les styles de musiques.

Entrée libre.

Buvette sur place, repas sur réservation par téléphone avant le 1er mars.

Menu apéritif, tartiflette, salade, café gourmand. .

Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03

