Soirée Repas Karaoké Chantérac
samedi 17 octobre 2026 · Chantérac
Informations pratiques
Chantérac
Soirée Repas Karaoké
Espace Cantarius Chantérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Une soirée conviviale et festive où chacun pourra venir chanter, encourager les participants ou simplement profiter de l’ambiance autour d’un verre !
L’entrée au karaoké est gratuite et une buvette sera ouverte sur place.
19h, à l’Espace Cantarius, salle des fêtes de Chantérac.
Tarifs repas (burger, frites, dessert + boisson) : 20 € pour les adultes et
12 € pour les enfants, sur réservation avant le 14 octobre :
cfchanterac@gmail.com – 07 59 74 18 50 .
Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Repas Karaoké
L’événement Soirée Repas Karaoké Chantérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord