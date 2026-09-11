Informations pratiques

Chantérac

Soirée Repas Karaoké

Espace Cantarius Chantérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée conviviale et festive où chacun pourra venir chanter, encourager les participants ou simplement profiter de l’ambiance autour d’un verre !

L’entrée au karaoké est gratuite et une buvette sera ouverte sur place.

19h, à l’Espace Cantarius, salle des fêtes de Chantérac.

Tarifs repas (burger, frites, dessert + boisson) : 20 € pour les adultes et

12 € pour les enfants, sur réservation avant le 14 octobre :

cfchanterac@gmail.com – 07 59 74 18 50 .

Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Repas Karaoké

L’événement Soirée Repas Karaoké Chantérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord