Soirée repas karaoké Cloyes-les-Trois-Rivières
Bar hôtel restaurant Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 28 – 28 – EUR
Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Soirée karaoké organisée organisée par l’équipe de Au Bon Coin. A partir de 19h00. Menu entrée/plat/dessert à 28 €. Sur réservation.
Menu
Oeufs pochés sauce provençale
Pavé de veau réduction échalote
Pommes Anna
Tomate rôtie
Apfelstrudel boule vanille chantilly
Bar hôtel restaurant Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 50 36
English :
Karaoke evening organized by the Au Bon Coin team. From 19h00. Starter/main course/dessert menu at 28? Reservations required.
