Soirée repas karaoké

Bar hôtel restaurant Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Soirée karaoké organisée organisée par l’équipe de Au Bon Coin. A partir de 19h00. Menu entrée/plat/dessert à 28 €. Sur réservation.

Menu

Oeufs pochés sauce provençale

Pavé de veau réduction échalote

Pommes Anna

Tomate rôtie

Apfelstrudel boule vanille chantilly

Bar hôtel restaurant Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 50 36

English :

Karaoke evening organized by the Au Bon Coin team. From 19h00. Starter/main course/dessert menu at 28? Reservations required.

L’événement Soirée repas karaoké Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-02-04 par OT GRAND CHATEAUDUN