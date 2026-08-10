Soirée repas karaoké Neuilly-le-Réal
samedi 3 octobre 2026 · Neuilly-le-Réal
Informations pratiques
Neuilly-le-Réal
Soirée repas karaoké
salle des fêtes Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre d’octobre rose, une soirée repas et karaoké, avec Williams et Manisoul, est organisée à Neuilly-le-Réal. Un concours de pétanque en doublettes complète les animations de la soirée.
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salle des fêtes Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 22 76 30
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English :
As part of Pink October, a dinner and karaoke night featuring Williams and Manisoul is being held in Neuilly-le-Réal. A doubles pétanque tournament rounds out the evening’s activities.
L’événement Soirée repas karaoké Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région