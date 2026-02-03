Soirée repas karaoké sous les tropiques rue de la Gare Dompaire

Soirée repas karaoké sous les tropiques

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée repas karaoké

Salle polyvalente

Thème années Soirée dansante sous les tropiques. Venez déguisées si vous le souhaitez.

Repas adultes et enfants (voir menus 2e image).

Possibilité de venir juste à la soirée.

Les bénéfices seront reversés en intégralité pour le voyage des CM1 CM2.

Organisée par les Amis de l’école de DompaireTout public

.

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 7 49 23 93 73

English :

Karaoke dinner evening

Multi-purpose hall

Theme for the year: Tropical dance party. Come in costume if you like.

Meals for adults and children (see menus 2nd image).

Possibility of coming just for the evening.

All proceeds will go towards the CM1 CM2 school trip.

Organized by Les Amis de l’école de Dompaire

