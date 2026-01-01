Soirée repas Karaoké ! Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Soirée repas Karaoké ! Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 31 janvier 2026.
Soirée repas Karaoké !
Le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian à Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée repas karaoké au Café du Bal. Plat Poulet Frites Dessert café. Réservation recommandée.
Et si vous veniez partager votre belle voix avec nous ? Ou juste profitez d’un repas entre amis pour écouter celle des autres!
L’équipe du Café du Bal vous propose une soirée karaoké !Entre amis ou en famille , venez partager une soirée musicale.
Les ténors mais aussi les casseroles sont acceptés!!!!! .
Le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian à Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 lecafedubaltreigny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée repas Karaoké !
L’événement Soirée repas Karaoké ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !