Soirée repas Latino Lécousse
Soirée repas Latino Lécousse vendredi 1 mai 2026.
Lécousse
Soirée repas Latino
2 Rue du Pigeon Blanc Lécousse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 03:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vendredi 1 mai, venez découvrir notre soirée spéciale Latino avec repas sur place, formule open bar et bonne ambiance !
Formule open bar 25€ de 21h à 23h
Entrée 8€ avec une consommation incluse .
2 Rue du Pigeon Blanc Lécousse 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 02 91 74
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English :
L’événement Soirée repas Latino Lécousse a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FOUGERES