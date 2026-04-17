Lécousse

Soirée repas Latino

2 Rue du Pigeon Blanc Lécousse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01 03:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1 mai, venez découvrir notre soirée spéciale Latino avec repas sur place, formule open bar et bonne ambiance !

Formule open bar 25€ de 21h à 23h

Entrée 8€ avec une consommation incluse .

2 Rue du Pigeon Blanc Lécousse 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 02 91 74

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English :

L’événement Soirée repas Latino Lécousse a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FOUGERES