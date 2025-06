Soirée repas musique représentation au Théâtre de Verdure – Théâtre de Verdure Vagney 13 juillet 2025 19:00

Vosges

Soirée repas musique représentation au Théâtre de Verdure Théâtre de Verdure Rue des Angles Vagney Vosges

19h grillades réjouissantes et salades improvisées préparées par La Petite Reine sur réservation (12/14/16€) / 20h30 théâtre Femmes et Ombres par la CIE le Plateau Ivre tout public, entrée libre / 21h30 concert de Viviane Thiebaud et Julien Courroye tout public, entrée libreTout public

Théâtre de Verdure Rue des Angles

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 info@leplateauivre.com

English :

7pm cheerful grills and improvised salads prepared by La Petite Reine reservations required (12/14/16?) / 8:30pm theater Femmes et Ombres by CIE le Plateau Ivre all audiences, free admission / 9:30pm concert by Viviane Thiebaud and Julien Courroye all audiences, free admission

German :

19 Uhr Erfreuliche Grillspezialitäten und improvisierte Salate von La Petite Reine auf Reservierung (12/14/16?) / 20.30 Uhr Theater Femmes et Ombres von der CIE le Plateau Ivre für jedes Publikum, Eintritt frei / 21.30 Uhr Konzert von Viviane Thiebaud und Julien Courroye für jedes Publikum, Eintritt frei

Italiano :

ore 19.00 deliziose grigliate e insalate improvvisate preparate da La Petite Reine prenotare in anticipo (14.12.16?) / Ore 20.30 teatro Femmes et Ombres del CIE le Plateau Ivre aperto al pubblico, ingresso libero / Ore 21.30 concerto di Viviane Thiebaud e Julien Courroye aperto al pubblico, ingresso libero

Espanol :

19.00 h deliciosas barbacoas y ensaladas improvisadas preparadas por La Petite Reine reservar con antelación (14/12/16?) / 20.30 h teatro Femmes et Ombres por el CIE le Plateau Ivre abierto al público, entrada libre / 21.30 h concierto de Viviane Thiebaud y Julien Courroye abierto al público, entrada libre

