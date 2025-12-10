Soirée Repas-Spectacle Cabaret Laroque-Timbaut

Soirée Repas-Spectacle Cabaret

Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Réservez votre soirée pour un moment festif, gourmand et plein de surprises !

Au programme Repas complet (apéritif offert), spectacle Cabaret avec les danseuses de la Troupe Art’Cadence, jeux et soirée dansante animés par DJ Mister F.

Réservation par téléphone.

Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 62 02 86

English :

Reserve your evening for a festive, gourmet evening full of surprises!

On the program: Full meal (with aperitif), Cabaret show with dancers from the Art’Cadence Troupe, games and dancing with DJ Mister F.

Reservations by telephone.

