Soirée repas-spectacle Parc du Moulin Peyre Mouriès

Soirée repas-spectacle

Vendredi 15 août 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Soirée repas-spectacle au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, vendredi 15 août, à partir de 19h !

L’association Les Amis de Mouriès vous invite à sa traditionnelle soirée repas-spectacle, une soirée placée sous le signe de la festivité !



19h Repas

Servi à table à l’assiette kir de bienvenue offert par l’association avec amuses bouches, entrée, plat complet, fromages, dessert, eau, vin et café compris

Dress code (non obligatoire) aux couleurs de la Provence, rouge et jaune, pur mettre notre belle région en valeur



21h30 Spectacle de revue cabaret par la troupe Rêve d’Étoiles « Tour du monde »



Uniquement sur réservation, par mail ou par téléphone

Possibilité d’assister au concert spectacle uniquement (à l’accueil entre 21h00 et 21h30 max.) .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77 amisdemouries@gmail.com

English :

Dinner and show at the Parc du Moulin Peyre in Mouriès, Friday 15 August, from 7pm!

German :

Abendveranstaltung mit Essen und Show im Parc du Moulin Peyre in Mouriès am Freitag, den 15. August, ab 19 Uhr!

Italiano :

Cena e spettacolo al Parc du Moulin Peyre di Mouriès, venerdì 15 agosto, a partire dalle 19.00!

Espanol :

Cena y espectáculo en el Parc du Moulin Peyre de Mouriès, el viernes 15 de agosto, a partir de las 19.00 h

