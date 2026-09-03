AGENDA · Sardent
Soirée repas spectacle Sardent
samedi 3 octobre 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Soirée repas spectacle
Salle Claude Chabrol Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas spectacle avec la participation d’Éléonore Lélo, Matt Quintino et Sébastien Quintino.
Repas et spectacle : 40€ par personne
Menu : Kir offert/ fondu creusois / charcuterie / dessert
Réservation obligatoire. .
Salle Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 40 46
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English : Soirée repas spectacle
L’événement Soirée repas spectacle Sardent a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Creuse Sud Ouest