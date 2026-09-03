Informations pratiques

Sardent

Soirée repas spectacle

Salle Claude Chabrol Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Repas spectacle avec la participation d’Éléonore Lélo, Matt Quintino et Sébastien Quintino.

Repas et spectacle : 40€ par personne

Menu : Kir offert/ fondu creusois / charcuterie / dessert

Réservation obligatoire. .

Salle Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 40 46

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English : Soirée repas spectacle

L’événement Soirée repas spectacle Sardent a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Creuse Sud Ouest