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Soirée repas spectacle Sardent

samedi 3 octobre 2026 · Sardent

Soirée repas spectacle Sardent

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle Claude Chabrol
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Soirée repas spectacle

Salle Claude Chabrol Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Repas spectacle avec la participation d’Éléonore Lélo, Matt Quintino et Sébastien Quintino.

Repas et spectacle : 40€ par personne
Menu : Kir offert/ fondu creusois / charcuterie / dessert
Réservation obligatoire.   .

Salle Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 40 46 

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English : Soirée repas spectacle

L’événement Soirée repas spectacle Sardent a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Creuse Sud Ouest

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