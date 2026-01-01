Soirée repas tartiflette

Salle des Fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Soirée Tartiflette organisée par le Tennis Club dès 19h30 à la salle des fêtes. Tarifs 13€/adulte, 7€/enfant -10 ans. Réservation obligatoire auprès d’Amélie au 07 83 30 43 85. Convivialité et saveurs montagnardes garanties !

Salle des Fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Tartiflette evening organized by the Tennis Club from 7.30pm in the village hall. Prices: 13€/adult, 7€/children under 10. Reservations essential with Amélie on 07 83 30 43 85. Conviviality and mountain flavors guaranteed!

L’événement Soirée repas tartiflette Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme