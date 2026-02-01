Soirée repas-théâtre Au cœur du crime Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Soirée repas-théâtre Au cœur du crime Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 21 février 2026.
Soirée repas-théâtre Au cœur du crime
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – 18 EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Soirée café-théâtre organisée par l’Amicale Sainte Alauzienne autour du spectacle Au cœur du crime, proposé par la Cie Farfalle. Une représentation théâtrale à l’ambiance policière, mêlant intrigue et mise en scène intimiste, accueillie dans un cadre convivial. L’événement s’adresse à un large public amateur de théâtre et de spectacles vivants.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 41 93 96 28
English :
A café-théâtre evening organized by the Amicale Sainte Alauzienne around the show Au c?ur du crime, presented by the Cie Farfalle
