Soirée repas-théâtre Au cœur du crime

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée café-théâtre organisée par l’Amicale Sainte Alauzienne autour du spectacle Au cœur du crime, proposé par la Cie Farfalle

Soirée café-théâtre organisée par l’Amicale Sainte Alauzienne autour du spectacle Au cœur du crime, proposé par la Cie Farfalle. Une représentation théâtrale à l’ambiance policière, mêlant intrigue et mise en scène intimiste, accueillie dans un cadre convivial. L’événement s’adresse à un large public amateur de théâtre et de spectacles vivants.

.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 41 93 96 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A café-théâtre evening organized by the Amicale Sainte Alauzienne around the show Au c?ur du crime, presented by the Cie Farfalle

L’événement Soirée repas-théâtre Au cœur du crime Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-02 par OT CVL Castelnau-Montratier