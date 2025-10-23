Soirée répit parental Centre socioculturel l’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Soirée répit parental Centre socioculturel l'Arpentèle Châtillon-sur-Thouet jeudi 23 octobre 2025.

Soirée répit parental

Centre socioculturel l'Arpentèle 9 ruePaul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Envie d’un moment rien que pour vous ? Un massage, un soin des mains ou une épilation de 30 minutes, réalisés par Mélissa Turner, socio-esthéticienne, pendant que votre enfant s’amuse à la boom !

Vous pouvez aussi simplement déposer votre enfant à la boom et profiter de ce temps libre pour vous détendre à votre manière.

Sur inscription !

+33 5 49 95 07 43

