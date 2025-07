Soirée Républicaine Grignan

Soirée Républicaine Grignan samedi 12 juillet 2025.

Soirée Républicaine

place du Mail Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le Comité des fêtes vous espère nombreux pour sa traditionnelle fête républicaine.

A 14h30 concours de pétanque !

Au programme de la soirée soupe au pistou dans une ambiance festive assurée par DJapy Aymeric !

Une soirée en toute convivialité !

.

place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33

English :

The Comité des fêtes is looking forward to seeing you at its traditional Republican Festival.

Petanque competition at 2.30pm!

The evening’s program includes pistou soup in a festive atmosphere provided by DJapy Aymeric!

A convivial evening!

German :

Das Festkomitee hofft, Sie zahlreich zu seinem traditionellen republikanischen Fest begrüßen zu dürfen.

Um 14:30 Uhr findet ein Pétanque-Wettbewerb statt!

Abendprogramm: Pistou-Suppe in einer festlichen Atmosphäre, die von DJapy Aymeric versorgt wird!

Ein Abend in geselliger Runde!

Italiano :

Il Comité des fêtes spera di vedervi numerosi alla sua tradizionale Festa Repubblicana.

Gara di petanque alle 14.30!

In serata, il DJapy Aymeric farà da cornice all’atmosfera di festa con una zuppa di pistou!

Una serata conviviale!

Espanol :

El Comité des fêtes espera ver a muchos de ustedes en su tradicional Fiesta Republicana.

Competición de petanca a las 14.30 h

Por la noche, DJapy Aymeric amenizará el ambiente festivo con una sopa de pistou

¡Una velada de convivencia!

L’événement Soirée Républicaine Grignan a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes