Informations pratiques

Soirée réseau et partenariat IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 10 juin 2027, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sur inscription.

Soirée Réseau et Partenariat – IUT de Rennes

Vous faites partie du tissu économique et vous êtes **une entreprise, un institutionnel ou un partenaire local** ?

Venez échanger avec nos équipes pédagogiques et découvrir nos **plateaux techniques** ainsi que **notre usine école**.

**Date** : chaque année au mois de juin

**Horaire : à partir de 17h00**

**Lieu** : IUT de Rennes au 3 rue du Clos Courtel, Rennes

**Un moment de convivialité et l’occasion pour** :

Découvrir l’Alternance : programmes pédagogiques et calendriers de nos B.U.T.

**Développer votre réseau professionnel sur le bassin rennais**

L’IUT est un **carrefour d’influence.** S’y investir, c’est intégrer un écosystème qui regroupe acteurs publics, grands groupes et PME innovantes du bassin rennais.

**Networking ciblé**

**Lien avec la recherche** : Profitez de la proximité avec l’Université de Rennes pour échanger avec des enseignants-chercheurs à la pointe de l’innovation.

**Visibilité locale** : Devenir un partenaire reconnu de l’IUT renforce votre marque employeur sur le territoire de Rennes Métropole.

**Découvrir nos équipements techniques et plateaux pédagogiques**

L’IUT de Rennes dispose de plateformes technologiques, de laboratoires d’analyses et d’une Usine école sophistiqués. Visiter ces lieux permet de comprendre la **réalité opérationnelle** des étudiants.

**Immersion technologique**

**Projets tutorés** : En connaissant le matériel disponible (imprimantes 3D industrielles, bancs d’essais, suites logicielles), vous pouvez proposer des projets concrets que les étudiants réaliseront pour vous sur ces machines.

**Transfert de technologie** : Ces plateaux peuvent aussi être le théâtre de collaborations en Recherche & Développement (R&D).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-10T21:00:00.000+02:00

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https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 06 83 53 85 48 iutrennes-entreprises@univ-rennes.fr

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00



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