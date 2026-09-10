Soirée réseau et partenariat IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes
jeudi 10 juin 2027 · IUT de Rennes - Site Clos Courtel · Rennes
Informations pratiques
Soirée réseau et partenariat IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 10 juin 2027, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, sur inscription.
Soirée Réseau et Partenariat – IUT de Rennes
Vous faites partie du tissu économique et vous êtes **une entreprise, un institutionnel ou un partenaire local** ?
Venez échanger avec nos équipes pédagogiques et découvrir nos **plateaux techniques** ainsi que **notre usine école**.
**Date** : chaque année au mois de juin
**Horaire : à partir de 17h00**
**Lieu** : IUT de Rennes au 3 rue du Clos Courtel, Rennes
**Un moment de convivialité et l’occasion pour** :
Découvrir l’Alternance : programmes pédagogiques et calendriers de nos B.U.T.
**Développer votre réseau professionnel sur le bassin rennais**
L’IUT est un **carrefour d’influence.** S’y investir, c’est intégrer un écosystème qui regroupe acteurs publics, grands groupes et PME innovantes du bassin rennais.
**Networking ciblé**
**Lien avec la recherche** : Profitez de la proximité avec l’Université de Rennes pour échanger avec des enseignants-chercheurs à la pointe de l’innovation.
**Visibilité locale** : Devenir un partenaire reconnu de l’IUT renforce votre marque employeur sur le territoire de Rennes Métropole.
**Découvrir nos équipements techniques et plateaux pédagogiques**
L’IUT de Rennes dispose de plateformes technologiques, de laboratoires d’analyses et d’une Usine école sophistiqués. Visiter ces lieux permet de comprendre la **réalité opérationnelle** des étudiants.
**Immersion technologique**
**Projets tutorés** : En connaissant le matériel disponible (imprimantes 3D industrielles, bancs d’essais, suites logicielles), vous pouvez proposer des projets concrets que les étudiants réaliseront pour vous sur ces machines.
**Transfert de technologie** : Ces plateaux peuvent aussi être le théâtre de collaborations en Recherche & Développement (R&D).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-10T21:00:00.000+02:00
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https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ 06 83 53 85 48 iutrennes-entreprises@univ-rennes.fr
IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00
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