Soirée réseautage Haut-Jura Rue Lamartine Hauts de Bienne

Soirée réseautage Haut-Jura

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13 20:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Cette soirée a pour ambition de favoriser les rencontres entre secteurs géographiques et domaines d’activité, pour mieux se connaître, échanger et partager. Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise, industriel, indépendant ou porteur de projet, rejoignez-nous. Au programme Speed meeting pour multiplier les rencontres, présentation de l’étude réalisée par la Région Produire, Capter, Fixer où se cachent les richesses économiques de nos territoires ? et échanges conviviaux autour d’un verre de l’amitié.

Cet afterwork est co-organisé par Haut-Jura Arcade Communauté, la Communauté de communes de la Grandvallière, l’Association Made in Jura, le réseau des Entrepreneurs du Pays du Haut-Jura et la Co-Workerie.

Gratuit sur inscription avant le 5 novembre 2025 (nombre de places limité à deux par structure). .

