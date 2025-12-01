Soirée Restitution : Des/héritages – Au Westafie Maison de la Conversation Paris

Venez découvrir les créations issues des ateliers Des/héritages, ainsi qu’un extrait du spectacle Au Westafie, une œuvre qui interroge les questions d’identité, de mémoire et de transmission chez les enfants de troisième culture.

Au fil de deux cycles d’ateliers, les participant·es ont constitué leurs musées personnels : textes, photos, objets et installations explorant la transmission culturelle et familiale.

Le spectacle Au Westafie questionne quant à lui la manière dont les afro-descendants européens perçoivent leurs « pays d’origine » :

• Comment raconter un pays auquel on est sans cesse renvoyé, sans vraiment le connaître ?

• Quelle image garde-t-on de ce lieu entre récits familiaux et réalités multiples ?

Date

Jeudi 18 décembre 2025

Horaires

18h30 à 22h

Tarif

Gratuit

Déroulé de la soirée

• À partir de 18h30 : Restitution des ateliers Des/héritages (accès libre)

• 20h00 : Présentation d’un extrait du spectacle Au Westafie (environ 45 minutes)

• À partir de 21h00 : Temps d’échange informel

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Venez découvrir les travaux réalisés lors des ateliers des/héritages.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

