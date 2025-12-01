Soirée Restitution : Des/héritages – Au Westafie Maison de la Conversation Paris
Venez découvrir les créations issues des ateliers Des/héritages, ainsi qu’un extrait du spectacle Au Westafie, une œuvre qui interroge les questions d’identité, de mémoire et de transmission chez les enfants de troisième culture.
Au fil de deux cycles d’ateliers, les participant·es ont constitué leurs musées personnels : textes, photos, objets et installations explorant la transmission culturelle et familiale.
Le spectacle Au Westafie questionne quant à lui la manière dont les afro-descendants européens perçoivent leurs « pays d’origine » :
• Comment raconter un pays auquel on est sans cesse renvoyé, sans vraiment le connaître ?
• Quelle image garde-t-on de ce lieu entre récits familiaux et réalités multiples ?
Date
Jeudi 18 décembre 2025
Horaires
18h30 à 22h
Tarif
Gratuit
Déroulé de la soirée
• À partir de 18h30 : Restitution des ateliers Des/héritages (accès libre)
• 20h00 : Présentation d’un extrait du spectacle Au Westafie (environ 45 minutes)
• À partir de 21h00 : Temps d’échange informel
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/soiree-restitution-desheritages-au-westafie-tickets-1969891858577?aff=QFAP